Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı

6 saat önce

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kar nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü ulaşıma açıldı, System.String[]

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun 93'ü çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Merkezde 20, Eflani ilçesinde 54, Eskipazar ilçesinde 30, Ovacık ilçesinde 40, Safranbolu ilçesinde 40 ve Yenice ilçesinde 25 olmak üzere 209 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.


12 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon ve 5 pikap ile çalışmalar sürdüren ekipler gün içerisinde 15'i Merkez, 11'i Eflani, 17'si Eskipazar, 21'i Ovacık, 18'i Safranbolu, 11'i Yenice olmak üzere toplam 93 köy yolu ulaşıma açıldı.


116 Köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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