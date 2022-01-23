Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu açılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İki kent arasındaki geçişi sağlayan Akseki ilçesinin 1825 rakımlı Alacabel mevkisi, dün öğle saatlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmaya çalışıyor.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Bölge Trafik ekipleri de yolda kalan vatandaşların mağdur olmaması için mücadele ediyor. Ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin oldukça azaldığı bölgede kar kalındığı ise 1,5 metreyi buldu.