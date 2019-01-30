Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Kapanan Antalya-Konya Karayolu Ulaşıma Açıldı

Kar Nedeniyle Kapanan Antalya-Konya Karayolu Ulaşıma Açıldı

33 dakika önce

Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu ulaşıma açıldıYoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldıANTALYA - Yoğun kar yağışının ardından kısa süre ulaşıma kapanan Antalya-Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kar nedeniyle kapanan Antalya- Konya karayolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yaklaşık 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı

ANTALYA - Yoğun kar yağışının ardından kısa süre ulaşıma kapanan Antalya-Konya karayolu yeniden trafiğe açıldı.
Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve yaşanan maddi hasarlı kazalar nedeniyle Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapanmıştı. Akseki ilçesi Akçeşme mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüzlerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de bazı araçların yolda kaldığı belirtildi.
Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki Kavşağı'nda da tedbir alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan tır ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zinciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Yolda kalan araçlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti. Karayolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam etti. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol kar yağışının durması ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:19 Kaynak: İHA

Akseki, Konya, Antalya, Kar, Güncel
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