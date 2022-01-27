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Kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

27.01.2022 12:14
Kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı.

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı.

Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun, Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını hatırlattı.

Mahsur kalan araç ve vatandaşların kurtarıldığını ifade eden Özdemir, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu Eruh-Şırnak kara yolunun yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Özdemir, söz konusu kara yolunu kullanacak sürücülere tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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Faruk Özdemir, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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