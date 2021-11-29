Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Çavuştepe bölgesinde etkili olan kar
İş makinesinin karla kaplı yolda ilerlemesi
Karla kaplı yolların temizlenmesi
İş makinesinin çalışması
İl Özel İdaresi yetkilisi Mustafa Yaşlık'ın konuşması
Köy sakini Felemez Kotan'ın konuşması MUŞ - Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 31 yerleşim yerinin ulaşımının sağlandığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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