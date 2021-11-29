Kar nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Köy sakini Felemez Kotan'ın konuşması MUŞ - Muş 'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 31 yerleşim yerinin ulaşımının sağlandığı yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla trafiğe açıldı.

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor