Kar nedeniyle kapanan Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Isparta-Burdur- Antalya kara yolu, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Isparta'yı Burdur'a ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda kar yağışı etkili oldu. Karın şiddetini arttırması üzerine Burdur güzergahında bekleyen Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların Isparta ve Antalya yönlerine geçişine izin vermedi.

Bucak ilçesinde de ekipler Burdur istikametine giden araçları bekletti.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik ekiplerinin sürekli kontrol ettiği güzergahta, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.