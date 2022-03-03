Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

03.03.2022 03:46

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muğla- Denizli kara yolu, ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye araçların geçişine izin vermedi. Gazeller Mahallesi'nden de jandarma ekipleri Muğla istikametine araç göndermedi.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda 2 tır, 1 minibüs, 2 otomobil yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Tokuç Geçidi rampasında Serdar Güler'in kullandığı 42 ASA 63 plakalı tır, kayarak kara yolunu kapattı. Tır, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yoldan çekildi.

Mehmet Ali Çelebi'nin kullandığı cip ise şarampole devrildi. Mehmet Yılmaz yönetimindeki 07 CFG 25 damacana yüklü tır da refüje çıkarak durabildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolu trafiğe açılarak araç geçişlerine izin verildi.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı
Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

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Tragger, Denizli, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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