Kar nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı
16.01.2021 13:01
Kar nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Kar nedeniyle kapanan Tunceli- Erzincan karayolu kontrollü şekilde geçişlere açıldı
TUNCELİ - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Tunceli-Erzincan karayolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada: "Dün gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişlerine kapatılan Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, karla mücadele ekiplerimizin çalışmaları ve hava şartlarının düzelmesi sebebiyle tır ve kamyonların geçişine açılmıştır. Ulaşım karayolları araçlarımızın eşliğinde kontrollü bir biçimde sağlanmaktadır" denildi.
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