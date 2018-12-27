Kar Nedeniyle Kapanan ve 150'den Fazla "Silikozis" Hastası Bulunan Köyün Yolları Açıldı

Kar nedeniyle kapanan ve 150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan köyün yolları açıldı 150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyü yolu gece yarısına kadar süren çalışma ile açıldıBİNGÖL - 150'den fazla...

Kar nedeniyle kapanan ve 150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan köyün yolları açıldı

150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyü yolu gece yarısına kadar süren çalışma ile açıldı



BİNGÖL - 150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan ve kar yağışı nedeniyle kapanan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyü yolu gece yarısına kadar süren çalışma ile açıldı. Son yılların en erken ve en çok yağan karı nedeniyle ilçe genelinde ise kar temizleme çalışmaları ve kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine son yılların en çok kar yağışı gerçekleşmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde 30 santim olan kar, yüksek noktalarda yarım metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde belediyeye bağlı ekipler yollarda iş makineleri ile çalışma yaparken esnaflar ise küreklerle iş yerlerinin önünü temizledi.

Kot taşlama veya kot kumlama nedeniyle 150'den fazla "Silikozis" ve 10 organ yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastanın bulunduğu Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyü yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ilçede bulunan 20'den fazla köy yolunu açmak için çalışma başlattı. Taşlıçay köy yoluna öncelik veren ekipler, gece ve gündüz çalışarak kar temizleme çalışması yapıp, yolu açarken, tekrar kapanmaması için de sürekli çalışma yaptı.

Karlıova'da 20 köyün kar nedeniyle yolunun kapalı olduğunu belirten İlçe İl Özel İdaresi Müdürü Bayram Sünbül," Bazı köylerde hastalarımız olduğu için onlara ulaştık. Taşlıçay köy yoluna gidiyoruz. Silikozis ve diyalize giren hastalar mevcut. Bu yolun sürekli açık tutulması için çalışmalarımız devam edecek"dedi.

Diyalize giren hastalardan Vedat Agün,görevlilerin sürekli yollarını açık tuttuğunu söyleyerek, ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlarda kar yağışının bereket olduğunu belirtirken, ekiplerin de çalışmalarını gördüklerini söyledi.

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