Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalan Aileyi Afad Kurtardı

Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalan Aileyi Afad Kurtardı

2 saat önce

AKSARAY'da hasta nakil aracıyla diyalize giden Tuncay Bağırtkan ile eşi ve 2 çocuğu, dönüşte yol karla kapanınca mahsur kaldı.

Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalan Aileyi Afad Kurtardı, System.String[]
AKSARAY'da hasta nakil aracıyla diyalize giden Tuncay Bağırtkan ile eşi ve 2 çocuğu, dönüşte yol karla kapanınca mahsur kaldı. Aileyi,  AFAD ekipleri kurtararak, arazi tipi araçla evlerine ulaştırdı.

Yuva köyünde oturan Tuncay Bağırtkan, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hasta nakil aracılığıyla kent merkezindeki diyaliz merkezine geldi. Tedavisinin ardından Bağırtkan ve ailesi, aynı araçla köylerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak yolun karla kaplanması nedeniyle nakil aracı mahsur kaldı. Hemen AFAD'a haber verildi. AFAD ekipleri mahsur kalan aracın yanına gelerek, Bağırtkan ailesini alıp, arazi tipi araçla evine ulaştırdı. 

  

? - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: DHA

Aksaray, AFAD, Güncel
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