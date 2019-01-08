Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalan Aileyi Afad Kurtardı
2 saat önce
AKSARAY'da hasta nakil aracıyla diyalize giden Tuncay Bağırtkan ile eşi ve 2 çocuğu, dönüşte yol karla kapanınca mahsur kaldı.
AKSARAY'da hasta nakil aracıyla diyalize giden Tuncay Bağırtkan ile eşi ve 2 çocuğu, dönüşte yol karla kapanınca mahsur kaldı. Aileyi, AFAD
ekipleri kurtararak, arazi tipi araçla evlerine ulaştırdı.
Yuva köyünde oturan Tuncay Bağırtkan, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hasta nakil aracılığıyla kent merkezindeki diyaliz merkezine geldi. Tedavisinin ardından Bağırtkan ve ailesi, aynı araçla köylerine dönmek üzere yola çıktı. Ancak yolun karla kaplanması nedeniyle nakil aracı mahsur kaldı. Hemen AFAD'a haber verildi. AFAD ekipleri mahsur kalan aracın yanına gelerek, Bağırtkan ailesini alıp, arazi tipi araçla evine ulaştırdı.
? - Aksaray
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: DHA
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!