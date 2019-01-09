Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kar Nedeniyle Kapanan Yolda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

37 dakika önce

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .

Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yaklaşık 20 kişiye ulaşıldı .
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağan kar ve tipi nedeniyle Viranşehir - Diyarbakır yolu ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Kar, 3. Sayfa
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