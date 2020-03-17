Kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kapanan Kağızman- Ağrı ve köy yolları ulaşıma açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle Selim ve Sarıkamış'ta kapanan 7 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisi de Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Ekipler yolun ulaşıma kapanmaması için Cumaçay mevkisinde bekleyişini sürdürüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı.

Vatandaşlardan Fahrettin Yıldırım, bahar ayında her yıl kar yağışının etkili olduğunu belirterek "Mart ayının sonuna kadar Kars'ta kar yağar. 'Mart geldi dert geldi' deriz biz burada ama kar da Kars'a yakışıyor." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat kara yolları başta olmak üzere gece saatlerinde bölgede don ve buzlanma beklendiğinden dolayı sürücülerin dikkatli olması istendi.