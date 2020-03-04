Kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması devam ediyor

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 72 yerleşim biriminin kar nedeniyle kapanan yolunu açtı, 16 yolda çalışmalar devam ediyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 72 yerleşim biriminin kar nedeniyle kapanan yolunu açtı, 16 yolda çalışmalar devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı.

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Gevaş ve Çatak ilçelerinde 15 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme ve tuzlama yaptı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 yoldan 13'ünün açıldığını belirtti.

Kurtkan, bir köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber ise kardan dolayı kapanan 13 yolun açıldığını, kent genelinde tüm yerleşim birimlerine ulaşımın sağlandığını bildirdi.

Hakkari'de de kapalı 2 mezra yolu açıldı, karla mücadele ekipleri yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Muş'ta 10, Hakkari'de 9, Van'da 7 ve Bitlis'te 5 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ile yoğun kar nedeniyle eğimi fazla yamaçlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması devam ediyor

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:15 Kaynak: AA
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