Kar nedeniyle kayan kamyonet su kanalına düştü - Son Dakika

Kar nedeniyle kayan kamyonet su kanalına düştü
26.03.2021 16:21
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aşırı kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde aşırı kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.
Kaza, İhsaniye ilçesi Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.E., yönetimindeki 26 VN 352 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.D., isimli şahıs yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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