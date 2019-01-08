Kar Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi
2 saat önce
TEM Otoyolu Sancaktepe girişinde bir aracın sıkıştırdığı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
TEM Otoyolu Sancaktepe
girişinde bir aracın sıkıştırdığı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Devrilen kamyonetten çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre kaza, TEM Otoyolu Sancaktepe girişinde yaşandı. Yolda seyir halindeki kamyonet, bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsü frene basınca kaymaya başlayan kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Yaşar Kaya
, "Araba
sıkıştırdı. Ben de hafif frene bastım. Araba yakmaya başladı. Geldik direk ağaca çarptık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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