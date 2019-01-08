Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi

Kar Nedeniyle Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi

1 saat önce

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi Sancaktepe'de bir otomobilin sıkıştırdığı kamyonet ağaca çarparak devrildiİSTANBUL - Tem Otoyolu Sancaktepe girişinde bir aracın sıkıştırdığı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki...

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi
Sancaktepe'de bir otomobilin sıkıştırdığı kamyonet ağaca çarparak devrildi

İSTANBUL - Tem Otoyolu Sancaktepe girişinde bir aracın sıkıştırdığı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Devrilen kamyonetten çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgilere göre olay TEM Otoyolu Sancaktepe girişinde yaşandı. Yolda seyir halindeki kamyonet, bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün frene basınca kaymaya başlayan kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Yaşar Kaya, "Araba sıkıştırdı. Ben de hafif frene bastım. Araba yakmaya başladı. Geldik direk ağaca çarptık" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Sancaktepe, Kar, 3. Sayfa
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