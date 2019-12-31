Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve 120 küçükbaş, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve 120 küçükbaş, jandarma ve belediyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Çukurca Yaylası'nda 4 kişinin hayvanlarıyla mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve Serik Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, dün yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan Erol Tekyıldız, İsa Tekyıldız, Sevgi Tekyıldız ve İsmail Arıbaş'a ulaştı. 4 kişi ve yanlarındaki 120 küçükbaş, bugün jandarma ve Serik Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Jandarma, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış
2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
23:16 Başkentte yılbaşı tedbirleri kapsamında yoğun mesai - 112 Acil Çağrı Merkezi - Son Dakika
23:15 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Son Dakika
23:15 Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Son Dakika
23:14 Kocaeli'de aranan cezaevi firarisi Düzce'de yakalandı - Son Dakika
23:14 Azerbaycan 2020'ye coşkuyla girdi - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ve hayvanları kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]