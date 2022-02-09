Üye Girişi
Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

09.02.2022 17:28

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indiARTVİN Artvin'de kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde bulunan 81 yaşındaki hasta için ambulans helikopter köye indi.

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

ARTVİN Artvin'de kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde bulunan 81 yaşındaki hasta için ambulans helikopter köye indi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, evinin önünde buzlanma nedeniyle düşerek kalçasını kırdı. Köyde bulunan sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın, daha iyi bir ortamda tedavisi yapılması için ambulans helikopter talep edildi.

Köy yolu kar nedeniyle kapalı olurken sabah saatlerinde 81 yaşındaki yaşlı adam için, Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle, karla kaplı köye iniş yaptı.

Sağlık ekipleri ve Jandarma eşliğinde ambulansa konulan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi
Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi
Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi

YORUMLAR
500

Ambulans, Borçka, Artvin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle mahsur kalan 81 yaşındaki hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement