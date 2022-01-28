Kar nedeniyle mahsur kalan bekçi, 4 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kar kalınlığının 2,5 metreyi bulduğu bölgede, bekçilik yaptığı mermer ocağında 4 gündür mahsur olan Saffet Yanar (33), ekipler tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Hacıalanı Mahallesi'nde bulunan mermer madeni ocağında bekçilik yapan Saffet Yanar, aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Cep telefonunun şarjı biten Yanar, ocağa ait konteyner içerisine girip, beklemeye başladı. Yanar'ın eşi, kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla Saffet Yanar'a ulaştı. İlçe merkezine getirilen Saffet Yanar, "Karın içinde donmuş durumdaydım. Tek düşüncem ailem ve çocuklarımdı. Bir an evvel onlara kavuşmak istedim. Allah razı olsun, beni tekrardan hayata kavuşturdular" dedi. Yanar, "Biri gelecek illaki buradan kurtaracak diye hayal ettim, düşündüm. Çok şükür ki çıkıp geldiler" diye konuştu.Birlikte bekçilik yaptığı arkadaşının ekmek ve erzak almak için ilçeye indiğini belirten Saffet Yanar, "Kar da bayağı bir şiddetlenmişti, tipiden dolayı çıkamadı kendisi. Elektrik de kesik olduğu için birbirimizle irtibatımızı kaybettik, şarjım bittiği için. 4 gündür yalnızdım" ifadelerini kullandı.