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Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı

01.02.2022 18:01

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaşıyla birlikte mahsur kalan çoban Serkan Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaşıyla birlikte mahsur kalan çoban Serkan Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Gülşehir ilçesi Ovaören Köyünün Gökçetepe mevkiinde çoban Serkan Korkusuz, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının ve kendisinin yiyeceği tükenen Korkusuz, ekiplere ihbarda bulundu. İl Özel İdaresi ekipleri, Korkusuz'a ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler Korkusuz'a ve 300 küçükbaş hayvanının bulunduğu bölgeye ulaştı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür eden Korkusuz, "İl Özel İdare ekibinden Allah razı olsun. 300 küçükbaş hayvanım 4 gündür susuz. 2 kilometre aşağıda çeşme var ama kardan gidemedik. Benim de ekmeğim bitmişti. Greyder yolu açtı çok şükür, ekmek almaya gideceğim" diye konuştu.


Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı
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Gülşehir, Ovaören, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda 300 küçükbaşıyla mahsur kaldı, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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