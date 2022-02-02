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KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI

02.02.2022 10:49

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaş hayvanı ile birlikte mahsur kalan çoban Serkan Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaş hayvanı ile birlikte mahsur kalan çoban Serkan Korkusuz, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Gülşehir ilçesi Ovaören Köyünün Gökçetepe mevkiinde yaşayan çoban Serkan Korkusuz, kar yağışı nedeniyle 300 küçükbaş hayvanıyla birlikte mahsur kaldı. Hayvanlarının ve kendisinin yiyeceği tükenen Korkusuz, ekiplere ihbarda bulundu. İl Özel İdaresi ekipleri, Korkusuz'a ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından ekipler Korkusuz'a ve 300 küçükbaş hayvanının bulunduğu bölgeye ulaştı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür eden Korkusuz, "İl Özel İdare ekibinden Allah razı olsun. 300 küçükbaş hayvanım 4 gündür susuz. 2 kilometre aşağıda çeşme var ama kardan gidemedik. Benim de ekmeğim bitmişti. Greyder açtı çok şükür, ekmek almaya gideceğim? diye konuştu.

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI
KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI
KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI

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Gülşehir, Ovaören, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN 2 SAATTE KURTARILDI - Son Dakika
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