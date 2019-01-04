Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Kurtarıldı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, rahatsızlanan ve kardan dolayı hastaneye götürülemeyen 7 aylık hamile Hatice Göğüs (22), sağlık ekiplerince paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye götürüldü.

Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Hamile Kadın, Paletli Ambulansla Kurtarıldı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, rahatsızlanan ve kardan dolayı hastaneye götürülemeyen 7 aylık hamile Hatice Göğüs (22), sağlık ekiplerince paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye götürüldü.

Karın etkili olduğu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan 7 aylık hamile Hatice Göğüs, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Göğüs'ün erken doğum yapmasından endişelenen yakınları kadını kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek istedi ancak yollar kar nedeniyle kapalı olduğu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Göğüs ailesinin evine paletli ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından evde yapılan Hatice Göğüs, daha sonra Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada müdahalesi yapılan Hatice Göğüs, tedavisinin ardından taburcu edildi. Göğüs ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Andırın, Kahramanmaraş, Kar, Hatice Çarpar, 3. Sayfa
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