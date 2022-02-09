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Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika

Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi

09.02.2022 15:13
Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi

Artvin'de kar nedeniyle yolu kapalı olan köyde bulunan 81 yaşındaki hasta için ambulans helikopter köye indi.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Berk, evinin önünde buzlanma nedeniyle düşerek kalçasını kırdı. Köyde bulunan sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın, daha iyi bir ortamda tedavisi yapılması için ambulans helikopter talep edildi.

Köy yolu kar nedeniyle kapalı olurken sabah saatlerinde 81 yaşındaki yaşlı adam için, Trabzon'dan gönderilen ambulans helikopterle, karla kaplı köye iniş yaptı. Sağlık ekipleri ve Jandarma eşliğinde ambulansa konulan yaşlı adam tedavisi yapılmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi
Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi
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Ambulans, Borçka, Artvin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahsur kalan hasta için hava ambulansı köye indi - Son Dakika
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