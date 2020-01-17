Son Dakika › Güncel › Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
6 saat önce
MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy'de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu trafiğe açtı.
Son Dakika Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı! Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları