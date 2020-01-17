Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

6 saat önce

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı, System.String[]

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, geziye çıktıkları otobüsle, kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy'de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu trafiğe açtı.


Arslanköy, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
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