Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika

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Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
6 saat önce
Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldıMERSİN'in Toroslar ilçesinde gezi turu yolculuğu yapan otobüste mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
Kar nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
MERSİN'in Toroslar ilçesinde gezi turu yolculuğu yapan otobüste mahsur kalan öğrenciler, 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Toroslar ilçesinde bulunan Şaymana bölgesine tur düzenleyen 45 kişilik öğrenci grubunun yolculuk ettiği otobüs, Arslanköy'de Güngörmez Yolu civarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan 10 kişilik ekip, 3 iş makinası ile harekete geçti. 3 saat süren çalışmanın ardından öğrenciler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Ekipler, otobüsün bulunduğu yerden hareket etmesini sağlayıp, yolu da trafiğe açtı.
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