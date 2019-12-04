Kar nedeniyle mahsur kalan yaşlı kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Bingöl'de bir mezrada rahatsızlanan yaşlı kadın kar nedeniyle hastaneye götürülemeyince Ulusal Medical Kurtarma Ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.



Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Yüklüce mezrasında ikamet eden Zülfüye Görgöz (76), aniden fenalaştı. Kar nedeniyle hastaneye götürülemeyen Görgöz'ün ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Kar nedeniyle bölgeye UMKE sevk edildi. Ekipler, paletli ambulansla 4 saatlik çalışma sonucu mezraya ulaştı. Yaşlı kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşlı kadının torunu Mehmet Naci Görgöz ise, "Köyümüzdeki iki gündür kar yağışı var. Yaşlı hastamız vardı 112'yi aradık geldiler. Hastamızı alıp götürüyoruz hastaneye.Allah kazadan beladan korusun. Sağlık bakanlığımızdan, il müdürlüğümüzden, UMKE'den Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. - BİNGÖL