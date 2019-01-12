Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Ulaşılamayan Hastaya Yardım Eli

Kar Nedeniyle Ulaşılamayan Hastaya Yardım Eli

36 dakika önce

Bilecik'te yoğun kar yağışı sebebiyle bir köyde hipertansiyon hastasına ulaşamayan 112 Acil Servis ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi çalışanları yetişti.

Kar Nedeniyle Ulaşılamayan Hastaya Yardım Eli, System.String[]
Bilecik'te yoğun kar yağışı sebebiyle bir köyde hipertansiyon hastasına ulaşamayan 112 Acil Servis ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi çalışanları yetişti.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey köyünde yaşayan ve hipertansiyon hastası olan 70 yaşındaki Ali İhsan Özcan isimli yaşlı adam birden fenalaştı. Aile bireyleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Söğüt ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan köye gitmek için ilçeden çıkan 112 acil servis ambulansı yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köye ulaşamadı. O esnada köy yollarının açılması için bölgede olan İl Özel İdare'ye ait ekipler hastayı köyden alarak, 112 ekiplerine teslim etti. 70 yaşındaki hasta Söğüt İlçe Devlet Hastanesindeki tedavisi ardından taburcu edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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