Kar Nedeniyle Ulaşılamayan Hastaya Yardım Eli
36 dakika önce
Bilecik'te yoğun kar yağışı sebebiyle bir köyde hipertansiyon hastasına ulaşamayan 112 Acil Servis ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi çalışanları yetişti.
Bilecik
'te yoğun kar yağışı sebebiyle bir köyde hipertansiyon hastasına ulaşamayan 112 Acil Servis
ekiplerinin imdadına İl Özel İdaresi çalışanları yetişti.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt
ilçesine bağlı Savcıbey köyünde yaşayan ve hipertansiyon hastası olan 70 yaşındaki Ali İhsan Özcan
isimli yaşlı adam birden fenalaştı. Aile bireyleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Söğüt ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan köye gitmek için ilçeden çıkan 112 acil servis ambulansı yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köye ulaşamadı. O esnada köy yollarının açılması için bölgede olan İl Özel İdare'ye ait ekipler hastayı köyden alarak, 112 ekiplerine teslim etti. 70 yaşındaki hasta Söğüt İlçe Devlet Hastanesindeki tedavisi ardından taburcu edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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