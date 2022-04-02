Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

02.04.2022 11:16
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri yoğun çaba harcıyor.

İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, özellikle kırsalda ulaşımda aksamalar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart'ta araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolu için ise çalışma başlatıldı.

Tipi nedeniyle sürekli kapanan yol için bölgeye gelen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu söz konusu yolda ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için zorlu şartlarda çalışmasını sürdürüyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı

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Tragger, Mart, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı - Son Dakika


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