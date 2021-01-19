Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kar nedeniyle yayla evinde mahsur kalan vatandaşı belediye ekipleri kurtardı
19.01.2021 16:39
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Belbaşı Yaylası'nda kar nedeniyle bir evde mahsur kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Belbaşı Yaylası'nda kar nedeniyle bir evde mahsur kalan kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ilçesi sınırlarındaki Belbaşı Yaylası'nda evine giden Fatih Kaşlı, yolların kardan kapanması nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Sugözü Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut'a ulaşan Kaşlı yardım istedi. Muhtarın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Bölgeye sevk edilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli personel iş makinesiyle karlı yolları açarak vatandaşı kurtardı.
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