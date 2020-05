Kar nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle hayvanlarıyla yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çılkıdır köyünden 15 gün önce yaklaşık 1000 koyun ve 10 büyükbaş hayvanıyla Destek Musullu Yaylası'na giden Erdal Kurgan ve ailesi, dün bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istemeleri üzerine Kaymakam Mustafa Berk Çelik, ailenin kurtarılması için talimat verdi.

Yaklaşık sekiz saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle yol açılarak ulaşılan aile, ilçeye getirildi.

Kaymakam Çelik, dün gece kendilerine ulaşılmasından sonra hemen harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Sabah günün aydınlanması ile yaylaya ulaştık. Devletimiz her zaman vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin temini için hazırdır. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu an yanında olduk. İnşallah bir daha böyle üzücü durumlar olmaz." dedi.

Erdal Kurgan, yaklaşık 40 yıldır Destek Musullu Yaylası'na gittiklerini belirterek, "İnsanlar güz ayında kar bekler. Bu yıla kadar böyle bir olay görmedik. Bu da bizim kaderimizmiş. Kaymakamımız öncülüğünde devletimiz bize ulaştı, yolumuz açtı ve bizleri kurtardı. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dün sabah havanın güzel olduğunu, öğleden sonra yağmur başladığını anlatan Kurgan, "Gece saat 10.30 gibi kar yağışı başladı. Hiçbir yere gidemedik. Bundan sonra koyunlarımızı kar olmayan yerlere götüreceğiz." ifadesini kullandı.

80 yaşındaki Semahat Kurgan da çocukluğundan bu yana yaylaya geldiğini dile getirerek, "Ben bu yaylada büyüdüm. Daha önceleri çok hafif kar yağışı olurdu, o da kısa sürede gelip geçerdi. Hiç böyle bir şey görmedim." açıklamasını yaptı.