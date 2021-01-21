Kar nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına umut oldu - Son Dakika

Kar yağışı sebebiyle sokak hayvanlarının aç kaldığını belirten Özdemir, "İmkanlarımız dahilinde fırınlardan ve kasaplardan getirdiğimiz ekmek ve etlerle onları beslemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla hayvanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Özdemir fırından aldığı ekmek ve kasaptan aldığı etler ile sokak hayvanlarını besliyor.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

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