Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, yolda kalan sürücüler de arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, yolda kalan sürücüler de arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.


Demirci ilçe merkezinde de etkili olan kar ve tipi sebebiyle ilçeye taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar kaymakamlık tarafından yarım gün tatil edildi. Demirci Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde yolların buz tutması için gün boyu tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Fen İşleri ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Çanakçı, Mahmutlar Bardakçı ve Sındırgı ilçe sınırına kadar olan bölümde 3 iş makinesi ile kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkinde kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 4 araç Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.


Kar yağışının keyfini yaşayan çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.


Yetkililer Demirci - Simav karayolunda kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların yola çıkmaması konusunda uyardı. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:06 Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren... - Son Dakika
21:04 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Son Dakika
21:00 Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Son Dakika
20:58 Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:58 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 21:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]