Kar Nedeniyle Yolda Kalanlara Mehmetçik'ten Sıcak Çorba
1 saat önce
Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara Mehmetçik tarafından sıcak çorba dağıtıldı.
Sivas- Erzincan
kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara Mehmetçik tarafından sıcak çorba dağıtıldı.
Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. İmranlı
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Kızıldağ Karakol Komutanlığı ekipleri, araçlarında mahsur kalan yaklaşık 70 kişiyi karakolda misafir etti. Jandarma ekipleri vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.
2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu öğle saatlerinde ulaşıma kapatılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:19 Kaynak: AA
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