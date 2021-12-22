KAR NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN GÜVENLİK KORUCULARI KURTARILDI - Son Dakika

SİİRT'in Şirvan ilçesinde nöbet değişimine giden güvenlik korucularının aracıyla Pervari ilçesinde yolcu minibüsü, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Güvenlik korucuları ve yolcular İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde nöbet değişimine gitmek için yola çıkan güvenlik korucuları ile Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyüne giden içerisinde 12 yolcu bulunan minibüs, karla kapanan yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, yolları açarak her iki araca ulaşıp, güvenlik korucuları ve yolcuları kurtarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele çalışmalarımız Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Ekiplerimiz gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Elmadalı ve Yapraktepe köyünde mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. Güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaştırıldı" dedi.