Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

19.03.2022 11:54

Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyreden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı
Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

YORUMLAR
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Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada Buz tutan yollar kazaları beraberinde getirdi...Sürücülerin zor anlar yaşadığı kazalar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Son Dakika


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