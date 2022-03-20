Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

20.03.2022 00:58
Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini arttıran kar yağışından dolayı yollar buz pistine dönerken, yokuş aşağı inmeye çalışan araçlar durmakta, yokuş çıkmaya çalışan araçlar ise seyretmekte zorlandı.

Elazığ'da dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı. Rampadan aşağıya seyreden araçlar durmakta zorlanırken, yokuş yukarı gitmekte olan araçlar ise kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi İstanbul Kartal'da karda kayan tır iki araca çarparak durabildi İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor İstanbul'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Tragger, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:09:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement