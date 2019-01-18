Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Yolları Kapanan Köylerde Mahsur Kalan Hastalar 6 Saatlik Çalışmayla Hastaneye...

Kar Nedeniyle Yolları Kapanan Köylerde Mahsur Kalan Hastalar 6 Saatlik Çalışmayla Hastaneye...

1 saat önce

Kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildiKARS - Kars'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerdeki biri çocuk iki hasta, yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından hastaneye yetiştirildi.

Kar nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan hastalar 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

KARS - Kars'ta kar nedeniyle yolları kapanan köylerdeki biri çocuk iki hasta, yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından hastaneye yetiştirildi.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde KOAH hastası 74 yaşındaki Kula Budak ile Taşlıağıl köyünde yüksek ateşi çıkan 5 yaşındaki bir çocuk, yolların kardan kapalı olması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Durum UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarı alan ekipler, paletli kar aracını da alarak yola koyuldu. Bölgeye gelen ekipleri Arpaçay Özel İdare ekipleri de kapalı bulunan yolları açarak yardımcı oldu.
Karakale köyü dışında dağlık alanda bulunan Kula Budak için UMKE'nin paletli kar aracıyla ulaşan ekipler, Kula Budak'ı paletli araca taşıdı. Buradan ambulansa taşınan Budak'ın ilk tedavi ambulansta yapıldı. Aynı anda Taşlıağıl köyündeki 5 yaşındaki çocuğa da ulaşan UMKE ve AFAD ekipleri, her iki hastayı yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında ambulansa alarak Harakani Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada tedavi atına alınan her iki hastanın da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Kula, Kars, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı

Evde Bulunan Tabancayla Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk, Yanlışlıkla Kendini Vurdu Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 00:58:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Yolları Kapanan Köylerde Mahsur Kalan Hastalar 6 Saatlik Çalışmayla Hastaneye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]