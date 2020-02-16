Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı

7 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Kamil Kom Mezrasında epilepsi hastası 9 yaşındaki Onur Işık rahatsızlandı.

Kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta çocuk kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Sürmelikoç Köyü Kamil Kom Mezrasında epilepsi hastası 9 yaşındaki Onur Işık rahatsızlandı. Işık, ekipler tarafından kurtarıldı.


Köy yollarının kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşıma kapalı olduğu için Onur'u kendi imkanları ile hastaneye getiremeyen ailesi, dün saat 11: 30 sularında 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.


İhbarı alır almaz harekete geçen 112 acil sağlık ekipleri, paletli ambulansla karla kaplı 30 kilometrelik köy yolunu yaklaşık 3 saatte aşarak, hasta çocuğa ulaştı. Burada hasta çocuğa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, ardından çocuğu ambulansa alarak Diyadin Devlet Hastanesi'nekaldırdı.


Hasta çocuk Onur Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI

Diyadin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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