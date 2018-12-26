Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köydeki Hastanın Yardımına Afad ve Umke Yetişti
1 saat önce
TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.
TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Acıpınar
köyünde soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener'in yakınları, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar
yolu Gökdere
mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Tokat Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: DHA
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