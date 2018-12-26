Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köydeki Hastanın Yardımına Afad ve Umke Yetişti

Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köydeki Hastanın Yardımına Afad ve Umke Yetişti

1 saat önce

TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köydeki Hastanın Yardımına Afad ve Umke Yetişti, System.String[]
TOKAT'ta, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Aysun Yener (25), AFAD ile UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki  Acıpınar köyünde soğuk algınlığı nedeniyle ateşi yükselen Aysun Yener'in yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yolu kar nedeniyle kapanan köye gidemeyince AFAD ve UMKE'den yardım istedi. AFAD ve UMKE ekipleri, kar üstü paletli kurtarma aracıyla köye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrasında ekipler hastayı Tokat- Niksar yolu Gökdere mevkiinde bekleyen ambulansa teslim etti. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysun Yener tedaviye alındı. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Acıpınar, Tokat, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanacağı Sloganlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:59:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Nedeniyle Yolu Kapanan Köydeki Hastanın Yardımına Afad ve Umke Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]