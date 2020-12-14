Kar olmasada kayak yapabiliyorlar - Son Dakika

Kar olmasada kayak yapabiliyorlar

14.12.2020 16:09

- Kar olmasada kayak yapabiliyorlar Sivas'ta Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi kuraklık nedeniyle henüz kar yağmamasına rağmen kayak severlere ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor Sivas'ta Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi kuraklık nedeniyle henüz kar yağmamasına rağmen...

- Kar olmasada kayak yapabiliyorlar

Sivas'ta Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi kuraklık nedeniyle henüz kar yağmamasına rağmen kayak severlere ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor

SİVAS - Sivas'ta Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi kuraklık nedeniyle henüz kar yağmamasına rağmen kayak severlere ve sporculara kayak yapma fırsatı sağlıyor.

Tüm Türkiye'yi etkileyen kuraklık, kış turizmini de etkiledi. Kayak merkezlerine istenilen düzeyde kar yağmaması, kayak turizmini geciktirdi. Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'de kuraklıktan nasibini aldı. Kayak merkezine yaklaşık 10 santimetrelik kar yağması kayak severleri ve sporcuları üzdü. Kayak keyfinden vazgeçmek istemeyen kayak severler ve sporcular ise çözümü kayak simülasyon merkezinde buldular. Sivas Valiliğinin katkılarıyla kent merkezine kurulan ve Türkiye'nin tek kayak simülasyon merkezi olan Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi sporculara kayak keyfini yaşatıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşların alınmadığı simülasyon merkezinde bugünlerde sadece sporcular antrenman yapabiliyor.

Türkiye'de tek

Kayak Antrenörü İlhan Erzurumlu, Sivas'ta bulunan kayak simülasyon cihazının Türkiye'de tek olduğunu ifade ederek, "Valimizin destekleri ile Yıldız Dağı Kış Sporları merkezi yapıldıktan sonra Sivas ve çevre illerde de kayak sporunu geliştirmek ve tanıtmak amacıyla kış sporları merkezi açıldı. İçerisinde bir kayak simülasyon cihazımız var. Bu simülasyon cihazı Türkiye'de tek, bir tane. Burası herkese açık. Burada halkımızda faydalanabiliyor. Kayak öğrenmek isteyen herkes buraya gelerek kayak eğitimi alabiliyor. Pandemi sürecinde olduğumuz için sadece yarışmalara hazırlanan sporcularımız istifade edebiliyorlar. Normal zaman tüm halkımız buraya gelip kayak öğrenebiliyor. Şayet kayak yapmayı da biliyorsa burada kayabiliyor" dedi.

"Kuraklıkla alakalı kayak simülasyon cihazının çok büyük katkısı var"

Erzurum, Kuraklıkla alakalı kayak simülasyon cihazının çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, " Şuanda dünya kupalarının ayakları yapılıyor. Ama hepsi yapay karlamayla. Bizim burada da var yapay karlama. Türkiye'de de açılmış açılan kayak merkezi sadece Erzurum var. Büyük ihtimal haftaya bizde açacağız yapay karlama bizde de var. Önümüzde ki süreçte yakın bir tarihte bu problem bu şekilde çözümlenmiyor. İlerleyen zamanlar hava şartları neyi getirecekler onu bilemiyoruz. Küresel ısınma ile alakalı simülasyon cihazının çok büyük etkisi var. Şuanda kar yok, başka illerde insanlar karın yapmasını beklerlerken bizi burada antrenman yapabiliyoruz. Şuan bölge takımımız çocuklar çalışıyorlar. Bu da fark yaratıyor. Kayak simülasyonunun kuraklıkla alakalı çok büyük katkısı var" diye konuştu.

Kar olmasada kayak yapabiliyorlar
Kar olmasada kayak yapabiliyorlar
Kar olmasada kayak yapabiliyorlar
Kar olmasada kayak yapabiliyorlar

Türkiye, Sivas, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar olmasada kayak yapabiliyorlar - Son Dakika


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