Kar, Orta Toroslar'da da etkili oldu

KONYA'da Orta Toros Dağları'nda yer alan Hadim ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalındığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınır olan Toros Sıra Dağları'nda Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş olan Hadim'de kar yağışı gece saatlerinde başladı. Yaklaşık 1500 rakımlı olduğu için kış aylarında kar eksik olmayan ilçede, bu yıl ikinci kez yağan kar etkisini gösterdi. Bölge halkı ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.