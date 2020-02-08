"Kar panterleri" vatandaşlar mağdur olmasın diye gece-gündüz mesai yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kar panterleri' vatandaşlar mağdur olmasın diye gece-gündüz mesai yapıyor - Son Dakika

"Kar panterleri" vatandaşlar mağdur olmasın diye gece-gündüz mesai yapıyor

36 dakika önce

Kars'ta kar ve tipi yüzünden kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor.

Kars'ta kar ve tipi yüzünden kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerce başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla akşam saatlerinde il merkezine bağlı 5 köy yolunun yanı sıra ilçelerden Digor'da 7, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 7 olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapattı.

Bu yollarda yeniden ulaşımı sağlamak için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar gece saatlerine rağmen sürüyor.

Çalışmalar sonucu söz konusu kapalı yollardan il merkezine bağlı Hacıhalil ve Küçük Yusuf köylerinin yolları yeniden trafiğe açan ekipler, diğer 27 yolda ulaşımı yeniden sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekiplerin iş makineleri desteğinde yürüttükleri çalışmalar, kar kalınlığının bazı yollarda yer yer 1 metreye ulaşmasına ve soğuk hava ile tipiye rağmen sürdürülüyor.

Özellikle yoğun tipi, gün boyu aralıklarla yağan kar sebebiyle kapanan birçok yolunu ulaşıma açan ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

"Ekipler yolu açmasa evimizin önüne bile çıkamayız"

Yolu kapanan köy sakinlerinden Erkan Gülbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahtan itibaren kar yağışı ve tipinin etkili olup sık sık yolları trafiğe kapattığını ifade etti.

Karla mücadele ekiplerinin yolları açmak için büyük gayret gösterdiğini dile getiren Gülbaba, "Ekipler sağ olsun, gece-gündüz demeden yollarımızı açıyor, onlar yolu açmasa evimizin önüne bile çıkamayız. Havalar çok soğuk. Sabahtan beri tipi var, sürekli yollar kapanıyor ama aradan fazla zaman geçmeden ekipler gelip hemen yollarımızı açıyor." dedi.

Sarıkamış, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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