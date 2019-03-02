Kar Panterleri" Yolları Açmak İçin Gece Gündüz Çalışıyor

Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başında gelen Ağrı'da, karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipler iki günde 351 köy yolunu ulaşıma açtı.

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başında gelen Ağrı'da, karla mücadele çalışmalarını yürüten ekipler iki günde 351 köy yolunu ulaşıma açtı.



İl genelinde etkili olan ve kırsalda yerini fırtınaya bırakan kar yağışı nedeniyle 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı Ağrı'da, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kar kalınlığının iki metreye ulaştığı yüksek rakımlı bölgelerdeki uzak köylerin yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, gece gündüz çift vardiyalı çalışarak karla kaplı yolları temizleyip köylere ulaşıyor.



Kışın çetin geçtiği bölgede kırsal kesimde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını devam ettiren ekipler, kısa sürede kapalı yolların tamamını açtı.



Taşımalı eğitimin yapıldığı köylere öncelik veren ekipler, il merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ücra köylerin yolunu da temizledi.



"Toplam 351 köy yolumuz kapandı"



Karla mücadele çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan İl Özel İdaresi yetkililerinden Erat Kocaoğlan, Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan karla mücadele timinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin seferber edildiğini ve en uzak köy yollarının bile 24 saatte ulaşıma açıldığını belirten Kocaoğlan, şöyle konuştu:



"3280 kilometrelik yol ağımızda ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerimiz çalışıyor. Şu an Ağrı merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıharman ve Başçavuş köylerinin olduğu bölgedeyiz. Ekiplerimiz bu köy yollarını ulaşıma açtı. Diğer köylerdeki ekiplerimizde eş zamanlı olarak yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilimizde merkez ve ilçelerde toplam 351 köy yolumuz kapandı. Öğle saatlerine kadar yollarımızın çoğu açıldı."



"78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple mücadele devam ediyor"



Kocaoğlan, yollarda tam donanımlı 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip eşliğinde çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Köy yollarımızın kapanması durumunda özel idaremiz anında müdahalede bulunuyor. Ekiplerimiz sürekli hazır vaziyetteler. Yollar ulaşıma kapandığı zaman ekiplerimiz en ücra köylere kadar giderek vatandaşlarımızı mağdur etmeden yolları ulaşıma açıyor." diye konuştu.



Operatör Mustafa Çelik ise 17 yıllık operatör olduğunu, işini severek yaptığını ve kışın vatandaşların mağdur olmaması adına ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.



Çelik, kar yağışının yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"İki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekip ve arkadaşlarla gece gündüz demeden, mesai gözetmeden göreve hazırız. Şu an hemen hemen kapalı yolumuz kalmadı. Bulunduğum yer Ağrı merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Kocataş köyü. Vatandaşlar mağdur olmasın diye elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bizim için gece gündüz fark etmiyor. Gece çalışmak zor ama vatandaş mağdur olmasın diye yollarımızı açık tutmak için fedakarlık yapıyoruz. Yaklaşık 17 yıldır sürekli Ağrı'nın kapalı yollarını açıyorum. İşimi severek yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim."

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