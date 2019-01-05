Kar Payı Avansı Dağıtımına Düzenleme
24 dakika önce
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.
Ticaret Bakanlığının, Kar
Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek.
Bu durumda ödenecek söz konusu avans, hesap dönemi sonu karından ilgili madde kapsamında indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ını geçemeyecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:21 Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız
Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar
Yaklaşık 4 Saatte Örülen El Emeği Fileler, 10 TL'den Başlayan Fiyatlarla Satılıyor
Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti