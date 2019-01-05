Son Dakika Haberleri: Kar Payı Avansı Dağıtımına Düzenleme

Kar Payı Avansı Dağıtımına Düzenleme

24 dakika önce

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

Kar Payı Avansı Dağıtımına Düzenleme, System.String[]
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

Ticaret Bakanlığının, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kar payı avansı dağıtabilecek.

Bu durumda ödenecek söz konusu avans, hesap dönemi sonu karından ilgili madde kapsamında indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ını geçemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Kar, Ekonomi
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