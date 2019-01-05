Son Dakika Haberleri: Kar payı avansı dağıtımına düzenleme

Kar payı avansı dağıtımına düzenleme

1 saat önce

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

Kar payı avansı dağıtımına düzenleme, System.String[]
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 

Fi, Ekonomi
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