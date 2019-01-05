Kar payı avansı dağıtımına düzenleme

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Uzmanlar 2019'da Altında Yeni Rekorlar Bekliyor! 290 Lirayı Görebilir

ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu

Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak