Kar payı avansı dağıtımına düzenleme
1 saat önce
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.
Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kar üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde kar payı avansı dağıtabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25
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