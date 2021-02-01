Kar pekmezi yemek için 1200 rakıma çıktı - Son Dakika

Kar pekmezi yemek için 1200 rakıma çıktı

DENİZLİ - Denizli'de bir vatandaş, kar pekmezi yemek için 1200 rakıma çıktı. Sıfırın altında eksi 10 derecede kar ve pekmezi karıştıran vatandaş bu anları kaydederek sosyal medyada paylaşmasıyla büyük ilgi gördü.

Denizli'nin Çameli ilçesin bir grup doğasever 1200 rakıma sahip olan Karkın yaylasına çıktı. Sıfırın altında eksi 10 derece olan bölgeye giden vatandaşın tek amacı ise kar pekmezi yemek oldu. Yanında götürdüğü tabak, kaşık ve pekmezi zirvede topladığı kar ile birleştiren vatandaş bu anları ise kaydetti. Kar ve pekmezi karıştırarak yediği anları kaydeden vatandaş, daha sonra sosyal medya hesabında paylaştı. Keyfine düşkün vatandaşın videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü.