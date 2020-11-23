Kar, Posof'ta doğaya renk kattı - Son Dakika

Kar yağışı Posof ta bazı zenginliklere vesile oluyor. Kar yağışıyla beraber yerler beyaza büründü ama ağaçlarda ki yeşillik doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Posof'ta yetiştirilen her şeyi ile doğal meyveler dallarında kalınca kar yağışı sonrası ortaya rengarenk görüntüler çıktı. Dallar da ki meyveler cinsine göre sarı ve kırmızı olduğu için yapraklardaki renklerle beraber beyaz kar rengi de katılınca değişik bir tablo meydana geldi.

Yeşil ile beyazın birleşmesine bu renkler de katılınca renk armonisi oluşturdu.

(Halil İbrahim Ataman/İHA)