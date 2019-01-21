Son Dakika Haberleri: Kar Safari Nefes Kesti

Kar Safari Nefes Kesti

59 dakika önce

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) 30 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF) 30 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

Düzce Belediyesi önünde toplanan DÜSOF üyesi 110 kişi, konvoy halinde Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası, Sakarca ve Oflu yaylalarına ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki yaylalara çıkanlar, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre ölçüldüğü bölgede mücadele edenler, kar yağışı altında oyun havası eşliğinde eğlendi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

Yaylalarda güzel bir gün geçirdiklerini belirten Albayrak, "Zonguldak ve birkaç ilimizden konuklarımız vardı. Yolda kalan arkadaşlarımızı buraya kadar ulaştırdık. Yollar kar ile kapalıydı açmayı başardık. Güzel etkinliğimizi kazasız bir şekilde tamamladık. Katılımcıların tamamı büyük keyif aldı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce Belediyesi, Düzce, Kar, Güncel
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