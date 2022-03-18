Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti

18.03.2022 12:23

Kar Samsun'u etkisi altına aldı.

Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti

109 mahalle yolu ulaşıma kapandı, halı saha çöktü

SAMSUN - Samsun'da geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle 109 mahalle yolu ulaşıma kapandı, bir halı saha çöktü.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Samsun'da da kendini gösterdi. Gece saatlerinden beri yağan kar, şehri beyaza bürüdü. Samsun Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verilirken, hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, 15 santimetreyi geçen karda otomobillerini değil, toplu taşıma araçlarını tercih etti. Yüksek kesimlerde oturan vatandaşlar, şehir merkezine inerken karlı yollarda düşmemek için büyük çaba harcadı. Kardan dolayı kayganlaşan yollarda birçok otomobil sürücüsü de kaza yaptı.

Samsun havadan görüntülendi

Bu kış şehir merkezi en yoğun yağışını mart ayında aldı. Karla kaplanan Samsun havadan görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar örtüsünün beyaz gelinlik gibi Samsun'u kaplaması görenlerin beğenisini topladı.

Halı saha çöktü

Kardan, Samsun Adalet Sarayı önünde bulunan halı saha da nasibini aldı. Karın ağırlığını taşıyamayan halı sahanın tel örgüleri yıkıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda halı saha kullanılamaz hale geldi.

Vatandaş memnun

Bu sene Samsun şehir merkezine ilk kez bu denli kar yağdığının altını çizen bir vatandaş, "Kar merkeze tam anlamıyla ilk kez geldi. O yüzden hemen gitmemesini diliyorum. Tramvay kullandığım için işe gelmekte zorluk çekmedim. Sadece işe biraz daha geç geldim" dedi.

"Birkaç kez düşme tehlikesi geçirdik"

Karlı yollarda ilerlemekte zorluk çektiklerini ifade eden diğer vatandaşlar ise, "Allah'ın bereketi çok güzel yapıyor. Susuz kalmıyoruz. Topraklarımız, coğrafyamız kuraklıktan kurtuluyor. Allah bin bereket versin. Bereket yağıyor diyebiliriz. İşe gelirken karda birkaç kez düşme tehlikesi geçirdik. Onun haricinde karla ilgili bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandılar.

Samsun'da hava sıcaklığı 18 Mart itibarıyla sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, gelecek hafta salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece atması bekleniyor.

Öte yandan Samsun'da şehir merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, Samsun Radar sahasındaki kar kalınlığı 130 santimetre, Çarşamba'daki kar kalınlığı da 56 santimetre olarak ölçüldü.

109 mahallenin yolu kapalı

Şehir merkezinde zaman zaman kar yağışı devam ederken, bir yandan da karla mücadele devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışması kapsamında 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası ile sahada çalışıyor. Ayrıca 161 operatör ve şoför, 146 işçi olmak üzere toplamda 307 personel de çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Son verilere göre Samsun'da kapalı olan 109 mahallenin yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor. Açıklanan son rakamlara göre Salıpazarı ve Ayvacık'ta 5, 19 Mayıs'ta 6, Bafra'da 10, Alaçam'da 12, Yakakent'te 4, Kavak'ta 12, İlkadım'da 8, Atakum'da 10, Canik'te 22 ve Tekkeköy'de 15 olmak üzere toplam 109 kapalı mahalle bulunuyor.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti
Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti
Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti

YORUMLAR
500
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Konya Ovası'nda kar bereketi yaşanıyor Türkiye yüzölçümünün yüzde 25'ini ve 42 ili kapsayan proje Türkiye yüzölçümünün yüzde 25'ini ve 42 ili kapsayan proje

Samsun Valiliği, Türkiye, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: Kar Samsun'u etkisi altına aldı... Vatandaşlar karlı yollarda yürümekte güçlük çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement