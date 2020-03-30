Kar Sarıkamış'ı yeniden beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar Sarıkamış'ı yeniden beyaza bürüdü
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede, kar yağışı etkili oldu.
Çevreyi yeniden beyaz örtü ile kaplayan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
İlçede aniden bastıran kar yağışına sokaklardaki bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:10 Kaynak: AA
Son Dakika Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu