Kar Sarıkamış'ı yeniden beyaza bürüdü - Son Dakika

İlçede aniden bastıran kar yağışına sokaklardaki bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Çevreyi yeniden beyaz örtü ile kaplayan kar, ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının düştüğü ilçede, kar yağışı etkili oldu.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu